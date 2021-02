Damian Priest asegura que WWE ha ganado fans gracias a Bad Bunny

El domingo 31 de enero, WWE realizó el Royal Rumble 2021, el cual tuvo como grandes ganadores a Bianca Belair y Edge. Sin embargo, el invitado especial fue Bad Bunny, quien tuvo una presentación y luego intervino en un segmento con The Miz en Monday Night Raw. Y, al parecer, esta no fue su última aparición.

El famoso cantante alborotó las redes sociales con su incursión en la lucha libre y, pese a que no es un profesional, la misma WWE planearía que tenga un combate en WrestleMania 37 , incluso medios estadounidenses reportaron que el puertorriqueño se ejercita el Centro de Entrenamiento de la empresa.

Otro que sorprendió a la Batalla Real fue Damian Priest, quien debutó oficialmente en el roster del show rojo al día siguiente, donde derrotó a The Miz y fue presentado por Bad Bunny. La exsuperestrella de NXT indicó que su compatriota ha causado revuelo en la juventud y ha hecho que varias personas vean lucha libre.

“Gente que no suele ver lucha libre ahora está hablando de ello y viendo el producto gracias a la aparición de Bad Bunny. Quieren saber más cosas sobre mi unión con él. Estoy disfrutando de la experiencia”, indicó ‘The Archer of Infamy’.

“La gente me conoce como un fan del rock y del heavy metal, pero, en muchas ocasiones, en mi Spotify suena Bad Bunny. Conozco su música y me gusta. También me cae bien la persona. Somos personas muy similares. Crecí en el mismo municipio donde él nació en puerto Rico. Tuvimos una educación complicada”, declaró Priest a TVInsider.

Y agregó: “Él ha hecho las cosas a su manera y no le importa lo que los demás puedan opinar de él. Le encanta el wrestling. Lo exclamó cuando nos conocimos. Establecimos una conexión. No solo porque ambos nos dedicamos al mundo del entretenimiento, sino por la herencia de nuestra cultura y por las aficiones que compartimos, por nuestras personalidades”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.