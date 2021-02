‘Coyote’ Rivera recomendó a Guerrero que “si no está al 100%, mejor no juegue”

Paolo Guerrero está en la etapa final de su recuperación y en el Inter de Porto Alegre están muy entusiasmados por su regreso. El Depredador es una de las novedades en el entrenamiento del Colorado y podría reaparecer en los terrenos de juego luego de seis meses, tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

En caso Guerrero juegue algún partido de las últimas cuatro fechas del Brasileirao, podría ser convocado a la selección peruana para los partidos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022. Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano del delantero de 37 años, contó la recomendación que le hizo al ex-Flamengo.

“Hablé hace cuatro días con él, anímicamente está muy bien, mentalmente es muy fuerte, ya entra en esta semana a entrenar con todo el equipo. Esperemos que pueda llegar, pero yo también he sido futbolista y le he recomendado que si no está al cien por ciento, mejor no juegue”, indicó Rivera a Radio Ovación.

Paolo Guerrero está en la fase final de su proceso de recuperación. Foto: Inter de Porto Alegre

“Tenemos que pensar que Paolo ya no es un chiquillo, tiene 37 años y de repente por apresurarse se vuelve a lesionar y se va a perjudicar. Le he dicho que tiene que estar al cien por ciento, porque los partidos de eliminatorias son bastante difíciles”, agregó.

Gareca sigue proceso de Guerrero

El comando técnico de la selección peruana sigue de cerca la fase final de la recuperación de Paolo Guerrero. Precisamente, el preparador físico Néstor Bonillo viajó a Brasil para acompañar al atacante nacional, y Gareca reveló que el reporte es favorable.

“El reporte de Néstor Bonillo sobre Paolo Guerrero es bastante favorable. Néstor lo vio en su condición moral y anímica totalmente reestablecido. En una comunicación que tenemos todos los días en el cuerpo técnico de la selección, Néstor nos dijo: ‘si bien no puedo hacer todavía una evaluación física de él, está muy competitivo y fuerte de la cabeza’”, señaló.

