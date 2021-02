Beto da Silva sobre sus lesiones: No me rendiré porque no soy fracasado

Las críticas hacia Beto da Silva han persistido en los últimos años debido a sus constantes lesiones, y ahora más porque fue señalado como uno de los culpables en el descenso de Alianza Lima, ya que llegó como un refuerzo fundamental y solo jugó diez partidos, de los cuáles fue titular en dos.

Ahora, el delantero de 24 años tendrá una nueva oportunidad de demostrar su juego en el Club César Vallejo. No obstante, Da Silva confesó que la falta de continuidad por los problemas físicos solo le dio más fortaleza para salir adelante.

“Yo creo que el fútbol mueve mucho y al tener tanto, muchos te critican o idolatran. A mi corta edad llegué a estar muy arriba y a veces el mismo fútbol te hace equivocarte. Entiendo a las personas. He sufrido muchísimo”, empezó diciendo el atacante en conversación con Las Voces del Fútbol.

“Muchas veces no entienden que nuestra vida, literalmente, es el fútbol. Yo creo que soy un buen jugador, pero mi problema han sido las lesiones . Han habido días que no he querido saber nada y no hablar con nadie, pero, a pesar de todo, yo soy muy fuerte. He luchado toda mi vida para llegar hasta acá y no me voy a rendir ahora, porque no soy ningún fracasado ”, agregó.

Beto da Silva reveló que a lo largo de su carrera futbolística ha sido atendido por varios especialistas para evitar lesionarse tanto, pero su cuerpo es diferente al de varios jugadores que destacan en esta profesión.

“Me ha tocado ir donde muchos especialistas de diferentes áreas, ahora último he ido a un genetista para ver si tenía algo. Me dijeron que mi cuerpo no asimilaba las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo”, manifestó el actual atacante de la Universidad César Vallejo.

“Esto de las lesiones los tuve cuando me tocó ir a Brasil (Gremio) y fui a un nutricionista en México, me pasó una alimentación estricta, pero aún así me seguía lesionando. Yo jamás me he corrido a las críticas”, añadió Beto de Silva.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.