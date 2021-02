Beto Da Silva: Me gustaría volver a Alianza Lima, es lo más grande del Perú

Beto Da Silva siente que tiene una deuda pendiente con Alianza Lima, club que compró su pase en 2020 y con el que terminó descendiendo a segunda división. Esta temporada, el delantero defenderá los colores de la Universidad César Vallejo tras llegar a un acuerdo con la institución íntima para ser cedido a préstamo. Con su presente en el norte del país, aún piensa regresar a Matute.

En una reciente entrevista, el jugador de 24 años confesó que entre sus planes está retornar al equipo blanquiazul. Además, puso al club victoriano por encima de los demás equipos del fútbol peruano.

“Claro que me gustaría volver a Alianza Lima, para mí es lo más grande del Perú. El año pasado sucedieron cosas que no pensamos que pasarían. ¿A quién no le gustaría volver a Alianza? Pero ahora me debo a la Vallejo”, dijo Da Silva a Las voces del fútbol.

Con Alianza Lima, Beto cerró el 2020 jugando en total 10 partidos sin lograr anotar un solo gol. Las lesiones lo marginaron varias fechas de la competencia en la Liga 1 Movistar.

Hoy, con el equipo poeta buscará revertir esa campaña. “Todavía me he estado preparando físicamente por la paralización, ‘Chemo’ quedó en llamarme para hablar del tema táctico, pero yo creo que él sabe que puedo jugar de ataque o de extremo. Hay un gran equipo y mucha competencia”, expresó el exdelantero de Deportivo La Coruña.

Sobre su actual equipo, solo tuvo palabras de agradecimiento por confiar en él y destacó que buscarán que regrese a su mejor nivel. “Ellos quieren destacar lo mejor de mí y buscar que rinda mi mejor nivel. El mismo ‘Chemo’ me lo ha hecho saber”.

