Neymar afirma que no es inmaduro y sabe cuándo asistir a una fiesta

Todo parece indicar que Neymar permanecerá en el PSG por bastante tiempo. En los últimas días, el brasileño habló sobre sus intenciones de quedarse en el cuadro parisino, así como de su relación con Kylian Mbappé, a quien calificó como un “hermano”. Por último, se pronunció acerca de las fiestas en las que participa.

“Este es un tema muy peculiar, porque, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuando puedo ir, cuando lo puedo hacer, cuando no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago. Si te quedas al 100% centrado en jugar solo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer”, reveló Neymar en conversación con el canal oficial del PSG.

Con respecto a su estado anímico, el atacante brasileño señaló que, a diferencia de otros años, se siente mejor en París . “Sí, estoy muy feliz. Algo que ha cambiado mucho. No creo que pueda decir exactamente lo que ha cambiado, pero lo sé. No sé si por mi parte o por otras cosas, pero me siento bien. Me siento más adaptado, más a gusto con todo”, añadió.

Finalmente, se refirió a su estadía en el PSG. “Soy muy feliz aquí. Quiero quedarme en el PSG, espero que Mbappé también se quede. Es el deseo de todo aficionado parisino, queremos hacer grande al París Saint-Germain. Quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo en París, que es jugar al fútbol, feliz y alegre”, culminó el brasileño, quien participó en la última victoria de su equipo ante Marsella por 2-0 por la Ligue 1.

Mira aquí algunas declaraciones de Neymar

