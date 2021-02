En 1965, 4 muchachos de Liverpool sorprendieron al mundo con una tonada imborrable y una lírica que se erigía como la alegoría perfecta de la añoranza del pasado. Hoy, 56 años después, es toda esa ciudad la que entona este grito lastimero, pues, para ellos, el ayer llegó de pronto. ¿Por qué tuvieron que irse? ¿Dónde quedaron los días de esplendor en que el equipo ‘Red’ levantaba la Champions y la Premier League en dos años consecutivos?

Es indiscutible que el Liverpool atraviesa por un mal momento y la última derrota de la escuadra de Jürgen Klopp por 4-1 ante el Manchester City (goles de Sterling, Foden y doblete de Gundogan, con descuento de Salah) pone de manifiesto que el último campeón inglés ya no es el temible equipo de hace algunos meses.

Solo 3 victorias en los últimos 10 partidos, una temprana eliminación de la Copa FA y estar a 10 puntos del City en la tabla (anulando prácticamente todas sus posibilidades de lograr el bicampeonato inglés) evidencian que algo sucedió, algo que mermó su otrora capacidad arrolladora y que, si no logran solucionarlo antes del reinicio de la Champions League , solo quedará encontrar un lugar donde esconderse y seguir creyendo en el ayer. Estos son algunos de los factores que podrían explicar el porqué de los problemas que se veían tan lejanos, y que parece que han llegado para quedarse.

Recuento de los últimos días encuentros de los 'reds'.

Lo que viene. Liverpool deberá sacudirse rápido de esta derrota, ya que el sábado 13 visitará al Leicester por la Premier y el 16 chocará con Leipzig por Champions.

El azote de las lesiones

La ausencia de Virgil Van Dijk se ha sentido de sobremanera en la defensa, y se a eso le sumamos las lesiones de Joel Matip y Joe Gómez; todo se complica. Este flagelo no es ajeno al sector de ataque, ya que Diogo Jota ha visto frenado su buen inicio de temporada por una lesión en la rodilla.

Bajón de todos

Con Salah, Mané y Firmino adelante, el fútbol era un juego muy fácil para el Liverpool. No obstante, el trío de ataque ha bajado su nivel, al igual que sus laterales Alexander-Arnold y Robertson. En efecto, han dejado de ser un equipo intenso que abruma para pasar a ser uno que deja jugar. ¿Tendrá algo que ver el hecho de ya haber cumplido todos los retos?

Caminan solos

De los 3 partidos que el Liverpool ha ganado en el año, ninguno ha sido en su cancha, de hecho, se van a cumplir 2 meses que no ganan de local. Anfield siempre ha sido un campo difícil para los rivales, con una de las hinchadas más entregadas del mundo; hoy no están, y aunque la coyuntura hace que no sea una excusa válida, lo que sí es cierto es que, desde que cayeron ante Burnley (frenando una racha de 68 partidos sin perder en casa), Anfield se ha convertido en un enemigo más.

