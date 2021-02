Selección femenina de waterpolo entrena en Trujillo

Debido a la cuarentena que se vive en Lima, la selección peruana femenina de waterpolo se trasladó hasta la ciudad de Trujillo para continuar con sus entrenamientos y no descuidar su nivel de competencia de acuerdo a la disposición del entrenador venezolano Emilio Torrealba.

El equipo nacional estará todo el mes de febrero en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ y cumplirá estrictos protocolos aprobados para la práctica de los deportes acuáticos. El lugar de entrenamiento es la Piscina Olímpica.

”Estamos pasando momentos difíciles y es un orgullo poder estar aquí en Trujillo, gracias a la federación las chicas están aquí, con toda la seguridad que nos brindan los protocolos para cuidar la salud de las deportistas y se puedan centrar en su entrenamiento durante este mes de febrero”, sostuvo el técnico Emilio Torrealba.

“Estamos iniciando un ciclo de entrenamientos en Trujillo, para estar en forma y poder afrontar los torneos que tendremos más adelante en las diversas categorías. Sobre todo, un Sudamericano Absoluto, Sudamericano sub 17 que viene junto a un Panamericano sub 17 unidos y un Mundial sub 20 que posiblemente Perú esté presente”, detalló.

El entrenador también se refirió al nivel que muestran los deportistas peruanos en esta disciplina.

“El nivel que está presentando Perú es bueno, se ha mejorado mucho, la selección vuelve a esta ciudad después de varios años que estuvimos aquí compitiendo en el Sudamericano Absoluto, la mayoría también ha competido en el último Panamericano en el país. Vamos a sacar provecho al máximo y también ayudará al seleccionado local que se ha sumado a los trabajos, este roce con las seleccionadas les servirá mucho para mejorar su nivel”, expresó el DT.

La selección está integrada por Scarlett Baca Anglas, María Fe Menacho Huapaya, Dina Garnica Franco, Abigail Sirio Urquiza, Melanie López, Su, Miranda Nieto Cebreros, Belén Torres González, Iraya Chávez Palomino, Valeria Salinas Yorges y Grecia Bojórquez Apaestiga.

En tanto que los deportistas trujillanos que se han unido a las prácticas son Alejandra Nieves Mazuelos Gennell, Luis Pazos Morales, Fabrizio Contreras Peralta, Adriana Torres Lobo, Danna Olano Yglesias, Claudio Agreda Sánchez, Claudia Valerio Cruz.