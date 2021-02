Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci de Trujillo ya tienen fecha, hora y escenario para su debut en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, según el anuncio oficial de la Conmebol. Sin embargo, en las próximas semanas, las localías podrían variar.

¿Cuál es la razón? La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) —por pedido del club poeta— consideró al estadio Mansiche de Trujillo como escenario del partido entre Vallejo vs. Caracas por la Copa Libertadores del 24 de febrero a las 5.15 p. m. No obstante, este escenario no cumple con el estándar de iluminación requerido por la organización.

En efecto, los escenarios serán inspeccionados y teniendo en cuenta las observaciones podría cambiarse la sede.

Si se logra que el estadio Mansiche renueve la calidad de su iluminación, la programación se mantendría. De lo contrario, Vallejo tendría que jugar en Lima.

¿Qué pasaría con Mannucci?

El cuadro de Carlos A. Mannucci, por su parte, debutará en la Copa Sudamericana el 18 de marzo a las 7.15 p. m. ante Melgar en el Estadio Nacional de Lima de acuerdo a la programación; sin embargo, si se logra el mejoramiento de la iluminación del Mansiche, el club carlista solicitará jugar en Trujillo.

En los próximos días, cuando se realicen las inspecciones correspondientes, se confirmarán los escenarios de los equipos trujillanos para sus competencias internacionales.