El deporte nacional paralizado

El deporte peruano vive sus días más difíciles en medio de una pandemia que no le da tregua. Ciento de deportistas nacionales han dejado de entrenar en un año olímpico y, en muchos casos, a puertas de disputar su clasificación a Tokio 2020. Y es que las medidas impuestas por el Gobierno para afrontar la segunda ola del coronavirus incluyeron también la inmovilización de quienes nos representan en las citas deportivas a nivel internacional, incluyendo el fútbol.

Si bien clubes como Sporting Cristal, Universitario, San Martín, Sport Boys y César Vallejo han creado una burbuja sanitaria en sus centros de concentración, el no tener una fecha oficial de inicio de la Liga 1 los lleva a una incertidumbre no solo organizacional sino también económica.

“Ya tenemos casi dos semanas entrenando en burbuja. Pero ya no es posible continuar porque es un presupuesto importante. Pensamos que los permisos de entrenamiento iban a salir esta semana de parte del gobierno”, señaló el gerente deportivo de la USMP, Álvaro Barco.

Los esfuerzos realizados por el Instituto Peruano del Deporte hoy le dan una luz de esperanza, pues luego de una reunión entre el presidente de dicho ente, Gustavo San Martín, con representantes del Consejo de Ministros y del Minsa, se confirmó que el 14 de febrero se evaluará la realidad del deporte.

“En esa fecha ya deberíamos tener alguna alternativa para la reactivación de los entrenamientos del alto rendimiento. Nosotros vamos a presentar las nuevas propuestas junto con las Federaciones para ver cómo podríamos reiniciar estas actividades. Toca prepararnos para reiniciar próximamente”, señaló San Martín.

¿Burbujas sanitarias?

La reactivación del deporte el año pasado se dio en medio de una coyuntura distinta ; es por ello que las federaciones deberán presentar nuevos protocolos para ser aceptados por el IPD y el Minsa.

“Entendemos que no es un problema sencillo, que estamos en una segunda ola con un pico muy alto, y por eso es que dentro de nuestros protocolos estamos yendo a grupos muy específicos que tienen competencias internacionales muy próximas”, aclaró el mandamás del IPD para luego dar detalles de lo que se le está pidiendo al Gobierno.

Y es que una hora no es suficiente para un deportista de alto rendimiento, pues tiene otra exigencia, razón por la cual “lo que estamos coordinando es que se les puedan dar las comodidades. Desde el IPD estamos dando las facilidades pero con el cumplimiento estricto de la norma”.

La posibilidad de establecer una burbuja sanitaria no es descabella, pero forma parte de una medida extrema que podría tomar el IPD en caso el PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no le dé luz verde al deporte en quincena de febrero.

¿La razón? No es nada sencillo por el alto costo y el distinto trabajo que realiza cada deporte: algunos deportes son al aire libre. La alternativa para los olímpicos podrá ser la preparación en el extranjero.

El tirador Nicolás Pacheco viajó a Europa ante la incertidumbre en nuestro país. El mismo camino tendrán los maratonistas Gladys Tejeda y Christian Pacheco, quienes se instalarán en campamentos en el viejo continente.

¿Y el fútbol?

No tendrá un trato especial. No habrá permisos especiales, pero sí se busca una solución para que la Liga 1 se inicie el 12 de marzo. Eso sí, se llevará a cabo en Lima y ya no de forma descentralizada como estaba previsto para este año.

La FPF deberá presentar un nuevo protocolo al que serán sometidos todos los clubes para obtener la luz verde del IPD y del Minsa.

Todo es cuestión de días.

