Ver Real Betis vs. Barcelona protagonizan un duelo EN VIVO ONLINE este domingo 7 de febrero por LaLiga Santander. El encuentro está programado para las 3.00 p. m (hora de Perú) en el Estadio Benito Villamarín con transmisión EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports. Además, La República Deportes te brindará todas las incidencias y goles del compromiso.

FC Barcelona llega al Villamarín en su mejor momento de la temporada, tanto en resultados como en juego, y mide esa progresión en un partido exigente ante el Betis, que también ha encontrado un buen rumbo, pero que sufrió una gran decepción el jueves al ser eliminado por el Athletic en los cuartos de la Copa cuando saboreaba estar en semifinales.

Todo lo contrario le sucedió al Barcelona, que estaba virtualmente eliminado del torneo en Granada y le dio la vuelta al marcador para meterse en una semifinal que lo devolverá el próximo miércoles a la capital andaluza, aunque cambiará de barrio y pasará de Heliópolis a Nervión para medirse al Sevilla.

Con información de EFE.

Real Betis vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Real Betis vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Domingo 7 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Barcelona?

España: 9.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Real Betis vs. Barcelona: canales del partido de LaLiga

Para ver el partido entre Real Betis vs. Barcelona, deberás sintonizar DirecTV Sports, el canal con los derechos de la competencia. A continuación, la lista de acuerdo a tu ubicación:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: iQiyi

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Francia: beIN Sports 2, Free, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: Blue Sport, DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

España: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Real Betis vs. Barcelona por internet: ¿dónde seguir ONLINE LaLiga?

Si quieres seguir en internet el Real Betis vs. Barcelona EN VIVO, LaRepublica.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de anotaciones al finalizar el cotejo.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

DirecTV Sports Perú

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Argentina

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Colombia

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Chile

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Ecuador

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Uruguay

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

DirecTV Sports Venezuela

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrás que acceder con tu cuenta de MiDirecTV a la web. De esta manera podrás gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Real Betis vs. Barcelona, además de otras competencias, te recomendamos descargar la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

¿Dónde ver partido Real Betis vs. Barcelona?

En internet, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro Real Betis vs. Barcelona y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.

