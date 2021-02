Un Real Madrid diezmado por las lesiones se presentará este sábado 6 de febrero en cancha del Huesca con apenas 17 futbolistas, de los cuales tres son arqueros y dos jugadores de la filial, por la jornada 22 de LaLiga Santander. El técnico Zinedine Zidane no podrá contar con importantes elementos como Sergio Ramos, Eden Hazard e Isco, quien quedó descartado tras el entrenamiento de este viernes.

Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Rodrygo y Federico Valverde también están aquejados por molestias físicas. Éder Militão, por su parte, quedó fuera de la lista luego de que se rechazara la apelación que presentó el equipo blanco por la tarjeta roja que recibió el brasileño en la derrota contra Levante de la fecha anterior.

Con todas estas ausencias, la convocatoria final quedó conformada de la siguiente forma: Courtois, Lunin y Diego Altube (arqueros); Odriozola, Nacho, Varane, Víctor Chust, Marcelo y Mendy (defensas); Casemiro, Kroos, Modric, Marvin (volantes); Benzema, Marco Asensio, Vinicus y Mariano (delanteros). El central Chust, de la filial, repite llamado, mientras que el extremo Marvin Park, también de las reservas, fue citado por primera vez.

Zidane reprocha críticas de la prensa

En conferencia de prensa previa al cotejo contra el equipo aragonés, el entrenador de la ‘Casa Blanca’ evidenció su enojo con la prensa ibérica, a la que acusó de cuestionar su continuidad en el club cada vez que obtiene un resultado desfavorable.

“Lo que me hace reír es que me pregunten si estoy fuera cada vez que hacemos un mal partido. No merezco este tratamiento por parte de la prensa y pienso, al contrario, que tenemos derecho a pelear. Decirme a la cara que hay que cambiar el entrenador, pero no solo por detrás”, expresó ‘Zizou’.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.