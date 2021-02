Pedro Gallese respondió si Lapadula debería ser titular ante Bolivia

Además de ser un equipo unido, la selección peruana posee confianza entre sus integrantes, así lo dejó en claro Pedro Gallese, quien fue consultado por la posible presencia de Gianluca Lapadula en el partido ante Bolivia, por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El arquero nacional se refirió a la opción de que el ‘Tanque Inca’ forme parte del once titular de la Blanquirroja en la altura del altiplano, lo cual podría ser una desventaja para el delantero del Benevento por su inexperiencia en climas altos.

“Yo lo he visto físicamente muy bien, en los entrenamientos no paraba de correr, se notaba que estaba bien preparado, no sé cómo reaccione en la altura porque es algo nuevo para él, pero no tengo temor si el profe (Ricardo Gareca) lo pone”, expresó el guardameta del Orlando City a Movistar Deportes.

Pero no solo se refirió a Gianluca Lapadula, pues Pedro Gallese opinó sobre el frío inicio de la selección peruana en las cuatro primeras fechas de la etapa clasificatoria, en la que solo registran un punto, tras el partido con Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

“Mentalmente somos fuertes, lo hemos demostrado en las eliminatorias pasadas. Hay cierta preocupación porque no hemos comenzado bien como pretendíamos, pero estamos tranquilos (...) Nos han tocado equipos difíciles, pero no es excusa. Estamos en la posibilidad de dar vuelta a esto, hay buenos jugadores. Confiamos que vamos a salir adelante”, manifestó el ‘Pulpo’.

