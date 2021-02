Partidos de HOY sábado 6 de febrero de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de España, Chile, Inglaterra, México, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy sábado 6 de febrero de 2021

Mira los mejores encuentros para hoy, entre los que destacan el choque del Juventus vs. Roma, América vs. Puebla y Manchester United vs. Everton. Sigue todos los pormenores de ambos partidos por La República.

Partidos de hoy: La Liga

8:00 Levante vs Granada

10:15 Huesca vs Real Madrid

12:30 Elche vs Villarreal

15:00 Sevilla vs Getafe

Partidos de hoy: Premier League

7:30 Aston Villa vs Arsenal

10:00 Newcastle United vs Southampton

10:00 Burnley vs Brighton & Hove Albion

12:30 Fulham vs West Ham United

15:00 Manchester United vs Everton

Partidos de hoy: Serie A de Italia

9:00 Atalanta vs Torino

9:00 Sassuolo vs Spezia

12:00 Juventus vs Roma

14:45 Genoa vs Napoli

Partidos de hoy: Bundesliga

9:30 Augsburg vs Wolfsburg

9:30 Mainz 05 vs Union Berlin

9:30 Schalke 04 vs RB Leipzig

9:30 Bayer Leverkusen vs Stuttgart

9:30 Freiburg vs Borussia Dortmund

12:30 Borussia M’gladbach vs Köln

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy sábado 6 de febrero de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy sábado 6 de febrero de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.