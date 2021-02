El pedido del ‘Tigre’ Ricardo Gareca

La Liga 1 sin fecha oficial de inicio (se dice que será el 12 de marzo) ante las restricciones que el Gobierno impuso para combatir la segunda ola del coronavirus, ha dejado más que preocupado a Ricardo Gareca. El técnico de la selección nacional volvió a Argentina días después de su arribo a Lima, debido a que la inmovilización obligatoria en la ciudad le impidió un trabajo presencial en la Videna y hoy teme que la Bicolor no llegue con ritmo a la fecha doble de eliminatorias de marzo .

“La idea era retornar al país. Ante esta situación, realmente quedé sorprendido. El fútbol dio las garantías para seguir, ha sido un golpe duro. El covid es peligroso y creo que las medidas también son peligrosas”, así inició el ‘Tigre’ en una extensa conferencia, donde hizo un llamado a la Conmebol. El estratega hizo hincapié en que Perú no afrontará en las mismas condiciones que sus rivales (Bolivia y Venezuela) los próximos cotejos eliminatorios. ¿Podrían aplazarse?

“Conmebol debe contemplar que todas las selecciones estén parejas, sino se empieza a distorsionar todo. Es algo que debe considerarse. Debe ser todo transparente y que las medidas sean contempladas para todos”, señaló para luego dejar en claro que no existe posibilidad de que la Bicolor juegue de local en otro país.

Se queda

La molestia de Gareca por la falta de confianza del Gobierno al fútbol peruano no lo llevó a decisiones apresuradas. Y es que el DT se pronunció sobre los rumores que aseguraban su posible renuncia al buzo blanquirrojo.

“Lo que me hace la situación es reflexionar, pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. No acostumbro a eso. Es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Entiendo que en ustedes puede generar algún tipo de dudas, pero no en mí. Es un tiempo que necesito tomar, pero no para abandonar. Por mi mente no pasa abandonar el cargo”, agregó tras pronunciarse sobre la realidad de jugadores con falta de fútbol, como es el caso de Christian Cueva y Jefferson Farfán.

“Ellos son profesionales. Me escuchan. Cueva es un gran jugador que nos ha dado y le ha dado al país muchas más satisfacciones que desilusiones. Con el rendimiento que tiene, a lo mejor le alcanza para estar. Lo ideal y aconsejable es que tenga continuidad y que se establezca en un lugar”, señaló y habló de la ‘Foquita’, quien aún no tiene equipo.

“No estoy en condiciones de decir que va a participar de la convocatoria, lo analizaremos, pero dado el conocimiento de la competitividad que tenemos de él, nada nos sorprende. Respecto a que vuelva al fútbol, no es un problema para él. En el caso de un joven, es un problema”.

El ‘Depredador’ vuelve

Gareca confirmó que Paolo Guerrero podría estar listo para volver a vestir la Bicolor en marzo, luego del informe que recibió de Néstor Bonillo, el preparador físico de la selección que viajó a Brasil para seguir de cerca su recuperación. El delantero no estuvo en los primeros cuatro partidos por lesión.

“El reporte de Bonillo es bastante favorable. Néstor lo vio en su condición moral y anímica totalmente restablecido, muy alto, muy fuerte. Son muy altas las posibilidades de que esté en condiciones de ser convocado”.

Sabías que...

Sincero. Gareca aseguró que el “Charleroi es el lugar en el mundo de Benavente. A lo mejor encuentra la continuidad necesaria”. Además, aseguró que “la FIFA va a tener que replantear las facilidades” que brindan los equipos de la MLS a las selecciones.

