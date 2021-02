“Dicen lo mismo papá, no me ha llamado nadie”, le dijo Ormeño a su padre

El nombre de Santiago Ormeño sonó una vez más como un variante en la delantera de la selección peruana. En la última conferencia de prensa que ofreció Ricardo Gareca, el estratega reveló que el jugador del Puebla “tiene posibilidades, todo jugador peruano las tiene”. Sin embargo, en México esperan con ansias ese llamado oficial.

Walter Ormeño, padre de ‘Santi’, dijo que hasta el momento nadie se ha contactado con su hijo, pues él ha hecho público su interés de vestir las sedas de la Bicolor.

“Vi la conferencia de Gareca, lo que declaró y es lo que dijo en noviembre, que lo iba a llamar. Entonces convocó a Succar, a Lapadula. La FPF no ha llamado nunca a Santiago y lo que él sabe es por Reynoso. Él ya declaró que quisiera ir a la selección peruana ”, explicó Walter a Somos de Primera.

En otro momento, reveló que le mencionó a Santiago que había visto las últimas declaraciones de Gareca donde lo mencionaron. “Yo le dije hace minutos que vi la entrevista de Gareca, donde te mencionó. ‘Pero dicen lo mismo papá, no me ha llamado nadie. Yo he visto los tuits, hay mucha gente que quiere que vaya, yo ya me expresé’ . Yo creo que hay otras cosas que inciden en su convocatoria, en el cuerpo técnico todavía hay dudas, por los grandes referentes, que no están listos, pero si lo están, van a jugar ellos”, indicó Don Walter.

