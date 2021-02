‘Cuto’ Guadalupe sobre Jefferson Farfán: “Me hace sentir el tío más orgulloso”

Jefferson Farfán ha sido uno de los futbolistas cuyo nombre se ha tocado bastante entre los hinchas, ya que aún no se sabe cuál será su futuro y se habla de una posible llegada al Deportivo Municipal. El famoso Luis Guadalupe se animó a hablar sobre la ‘Foquita’ a través de una publicación en sus redes sociales.

El popular ‘Cuto’ compartió un tierno video en su cuenta oficial de Instagram en el que se ve a ‘Jeffry’ cuando era niño y atendía a un periodista que iba a entrevistar al entonces futbolista de Universitario. Guadalupe escribió un largo texto en el que llena de elogios a su sobrino , con el que quiere verse nuevamente.

Ambos se encontrarían distanciados por problemas personales, pero el amor y el afecto de uno hacia el otro no habría cambiado. El retirado defensor también recalcó el buen accionar de Farfán por apoyar a los más necesitados y ayudar a Roberto Guizasola.

“Cada vez que veo este video se me eriza la piel y mi corazón se acelera. Ver a mi sobrino Jefferson Farfán, en su niñez, me hace sentir el tío más orgulloso. Siempre digo sangre es sangre, familia es familia. Me alegra que mi sobrino haya vuelto a su esencia apoyando a Roberto Guizasola con su ONG”, sostuvo.

Asimismo, hizo un mea culpa y pidió olvidar el pasado para la unión familiar: “Todos cometemos errores. Dice el dicho: ‘errar es humano, perdonar es divino’. Lo importante es que acá estamos siempre para apoyarte, tu familia, tu sangre. Los que siempre hemos estado contigo en tu niñez, en tu adolescencia, en tu despegue futbolístico y tu esplendor. La familia siempre estará a tu lado”.

