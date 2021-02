Wilmer Aguirre sobre Alianza Lima: “Los hinchas me escriben, me dan su apoyo”

Alianza Lima está en la búsqueda de delanteros para que pongan el toque de experiencia a la zona de ataque de cara a la Liga 2. En este proceso, el nombre de Wilmer Aguirre viene sonando con fuerza desde hace semanas. Su hinchaje y el ser de la casa un plus que agrada a los fanáticos del equipo.

El experimentado futbolista confesó en Movistar Deportes que “siempre” se ilusiona con la posibilidad de regresar a la institución que lo vio surgir y debutar.

“Siempre lo he dicho. Cada año que culmina, uno se ilusiona que pueda regresar a cas a, ahora más que nunca que se habla mucho de mi nombre”, resaltó el popular ‘Zorrito’.

En otro momento de la conversación, Aguirre, de 37 años, manifestó que cuenta con el apoyo de los hinchas de Alianza Lima para un posible retorno a Matute.

“Los hinchas me escriben, me dan su apoyo, creo que esas cosas me ilusionan más”, detalló el delantero que culminó el 2020 jugando en Pirata FC.

Pero ¿ha existido alguna comunicación previa entre ambas partes? Wilmer Aguirre reveló que hasta el momento no ha tenido ningún contacto con la directiva íntima.

Alianza Lima busca un delantero extranjero para la Liga 2

No solo el nombre del ‘Zorrito’ ha sido relacionado con Alianza Lima, el del uruguayo Enzo Borges también apareció en el radar. Aguirre dio su apreciación sobre la posible llegar del atacante de Cerro Largo que tiene experiencia en el fútbol peruano.

“Es un delantero con mucho gol que tiene mucha experiencia en la Liga 2″, dijo el exseleccionado peruano, quien conoce a Borges desde que militaron juntos en La Bocana y Juan Aurich.

Según cuenta el ‘Zorrito’, ambos hicieron buena dupla cuando coincidieron en el club oriundo de Sechura, Piura.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.