Universidad César Vallejo de Trujillo comienza a contar los días para su debut en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2021. Tras el sorteo realizado por la Conmebol durante la mañana del viernes 5 de febrero, el equipo poeta tiene definido a su rival, aunque aún faltan otros detalles.

Quedó establecido que el histórico club venezolano Caracas FC será el rival de los Poetas y que el partido de ida se jugará el 24 de febrero. Aún falta determinar el horario.

En este primer enfrentamiento, de acuerdo al fixture, Vallejo debe ser local; no obstante, el tema de la sede aún no está definido, pues la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le ha comunicado al club trujillano si será Trujillo o Lima, debido a que la gestión de garantías ante las autoridades del Gobierno peruano no ha concluido.

Ante esta situación, Universidad César Vallejo evalúa trasladarse hasta un país de Sudamérica para jugar como ‘local’ en caso no se pueda en el Perú.

Mansiche no va

Aunque el club Universidad César Vallejo ha considerado como sedes Trujillo y Lima, de darse el caso que sea local en Perú, el Mansiche no sería una opción, pues en la actualidad no cumple con el estándar de iluminación requerido por la Conmebol.

Si Vallejo juega en Perú, lo más probable es que lo haga en el estadio Nacional o Monumental de Ate.