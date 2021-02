Gareca sobre Cueva: “Ha dado muchas más satisfacciones que desilusiones”

Ricardo Gareca habló sobre la actualidad de Christian Cueva, quien debutó este jueves con su nuevo club, el Al-Fateh de la Liga Profesional Saudí. El Tigre indicó que lo ideal es que el volante de la Bicolor alcance una continuidad y se establezca en un lugar.

“Es un profesional, me escucha. Si somos consultados, podemos dar una opinión, pero pasó por una resolución de ellos. Cueva es un jugador que le ha dado al país muchas más satisfacciones que desilusiones. Pero, yo no me puedo meter en la vida privada de Cueva”, señaló Gareca en conferencia de prensa.

“Nosotros estamos para seguirlo y apoyarlo. Estamos pendiente de él. Lo ideal es que alcance una continuidad y que se establezca en un lugar. Él debe seguir luchando por eso, debe mejorar en algunas cosas. Ellos resuelven sobre su futuro. Nos gustaría que todo esté relacionado con la selección”, agregó.

Una nueva oportunidad para Cueva

Después de idas y vueltas, Christian Cueva se desligó el Yeni Matyaspor de Turquía y fichó por el Al Fateh de Arabia Saudita. La duración del vínculo con el club de la Liga Profesional Saudí no ha sido revelada, pero se trata de una nueva oportunidad para que ‘Aladino’ retome su carrera.

El volante de 29 años alcanzó un acuerdo con el club turno para desvincularse. “No se pagará la indemnización por terminación y Christian Cueva ha renunciado a todas las cuentas por cobrar anteriores”, expresó el Yeni Malatyaspor.

