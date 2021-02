Desde Argentina, el estratega de la Bicolor, Ricardo Gareca, se refirió a las últimas medidas que tomó el Gobierno peruano con respecto a la segunda ola del coronavirus. “De golpe, me encierran y no sé cómo proceder. Sé protegerme de la COVID-19, pero no sé protegerme de estas medidas”.

“Depende de qué medidas se toman para la gente. De algo me tengo que defender, de lo que no sé protegerme es de otra medida. Hay gente con problemas de salud que no tienen que ver con la COVID-19; hay gente con problemas económicos, que necesitan actividad deportiva”, añadió el ‘Tigre’.

Siguiendo con el tema del confinamiento y la suspensión deportiva , Gareca señaló que si bien la salud es importante, también lo es el tema económico, porque “hay gente que necesita del día a día. El que se maneje bien no debe ser castigado”, indicó.

“Uno debe apoyar las medidas en la medida de que sean productivas. Tomarlas por tomar no creo que sea el camino más apropiado. Es un recurso muy limitado. Es lo que pienso, que es algo personal a partir de una cronología de lo que está sucediendo”, añadió el estratega de la selección peruana.

Mira aquí las declaraciones de Gareca

Asimismo, hizo una reflexión en cuanto al fútbol peruano y resaltó que la FPF trabajó bien durante el 2020 como para regresar este año. “El fútbol ha hecho las cosas muy bien. Hay que apoyar las cosas que le facilitan al Gobierno un control. Si un futbolista está infectado, no solo se le cuida a él, sino también a su entorno”, sostuvo.

