Gareca: Sé protegerme de la COVID-19, pero no sé protegerme de estas medidas

Desde su hogar en Argentina, el estratega de la Bicolor, Ricardo Gareca, se refirió a las últimas medidas que tomó el Gobierno peruano con respecto a la segunda ola del coronavirus. “De golpe me encierran y no sé cómo proceder. Sé protegerme de la COVID-19, pero no sé protegerme de estas medidas”.

“Depende de qué medidas toman para la gente. De algo me tengo que defender, de lo que no se protegerme es de otra medida. Hay gente con problemas de salud que no tiene que ver con la COVIC-19, hay gente con problemas económicos, que necesitan actividad deportiva”, añadió el ‘Tigre’.

