Ricardo Gareca brindó este viernes una conferencia de prensa sobre varios temas de la selección peruana. Uno de ellos fue sobre si pensó en algún momento renunciar a la Blanquirroja luego de los malos resultados en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. El Tigre indicó que en ningún momento se le pasó por la cabeza abandonar el proceso.

“Lo que me hace la situación es reflexionar, pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia. Uno puede reflexionar, pero no al punto de reflexionar. No acostumbro a eso. Es el tiempo que uno a veces necesita tomarse. Entiendo que en ustedes puede generar algún tipo de dudas, pero no en mí. Es un tiempo que necesito tomar, pero no para abandonar. Por mi mente no pasa abandonar el cargo”, dijo Gareca.

“Creemos que siempre hay trabajo por hacer. Uno tiene la obligación de no esquivar o afrontar los problemas que se puedan llegar a presentar. Estoy acostumbrado a afrontar problemas. Todo mi cuerpo técnico lo está. Todavía en mi cabeza, y en la del CT y de los jugadores, porque los conozco, ronda la posibilidad de que nos podemos recuperar. Estoy convencido de eso. Esa es la reflexión que tomo, pero en ningún momento pasó por mi cabeza dejar la Selección Peruana. Tengo un contrato que cumplir”, agregó.

La selección peruana tuvo un mal comienzo en las Eliminatorias Qatar 2022. El equipo de todos solo sumó un punto de doce posibles, luego de sumar un empate en su debut frente a Paraguay y perder tres partidos ante Brasil, Chile y Argentina.

El 2021 aparece como un punto de quiebre para la Bicolor, puesto que, en marzo enfrentará a Bolivia en la altura de La Paz y Venezuela en Lima, rivales directos en las Eliminatorias.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.