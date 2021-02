Cristiano Ronaldo en su cumpleaños: “Lamento no prometer 20 años más de esto”

El 5 de febrero es una fecha en la que varios jugadores de talla mundial nacieron, pero el que más resalta sobre el resto es Cristiano Ronaldo, quien aprovechó su cuenta oficial de Instagram para escribir un emotivo mensaje para festejar sus 36 años de vida.

En una enternecedora foto junto a su novia Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, el goleador portugués señaló que ha pasado por increíbles aventuras en sus 36 años y agradeció a todos sus fanáticos, ya que considera que no hubiese logrado sus objetivos sin su apoyo incondicional.

“¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol... ¡El tiempo vuela!”, se lee en el primer párrafo de la publicación de Cristiano Ronaldo.

“De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo. He dado todo lo que pude, nunca me contuve y siempre he intentado ofrecer la mejor versión posible de mí. A cambio, me diste tu amor y admiración, tu presencia y tu apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente. No podría haberlo hecho sin ti”, agregó la actual estrella de la Juventus.

Cristiano Ronaldo celebrando su cumpleaños en familia.

Cristiano Ronaldo resaltó que sus fans tienen un lugar especial en su corazón y lamentó que no podrá seguir ofreciendo lo que hace en la cancha por varios años más, pero que seguirá dando lo mejor hasta que llegue el día de su retiro.

“Mientras celebro mi 36 cumpleaños y mi vigésimo como futbolista profesional, lamento no poder prometerles 20 años más de esto. Pero lo que puedo prometerte es que mientras continúe, ¡nunca recibirás menos del 100% de mí! ”, sentenció.

