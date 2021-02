Consejo de Ministros y Minsa le dicen no al deporte

Las medidas impuestas por el Gobierno para hacerle frente a la segunda ola del coronavirus afectan de manera preocupante a los deportistas peruanos. Y es que no solo hablamos del retraso del inicio de la Liga 1 de fútbol y la Liga Nacional Superior de Vóley, sino también de decenas de atletas que han detenido sus entrenamientos por no contar con el visto bueno del Consejo de Ministros y del Minsa. Bajo el lema #ElDeporteEsSalud y #Síaldeporte, ellos iniciaron una campaña en redes sociales para volver a sus actividades.

Las primeras en hacer sentir su voz de protesta fueron las integrantes del equipo femenino de Universitario de Deportes, quienes se vieron obligadas a reemplazar los trabajos presenciales por los de Zoom a pocas semanas de representar al Perú en la Copa Libertadores.

¿Camino a Tokio?

Si bien el Instituto Peruano del Deporte anunció semanas atrás la suspensión de los torneos deportivos en nuestro país hasta nuevo aviso, más de un atleta se pregunta por qué no los dejan entrenar, pues existen quienes tienen programado competencias en el exterior con miras a obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los cuales se llevarán a cabo en el mes de julio, incluso la organización ya reveló el primer manual de medidas sanitarias contra Covid-19 que deberán tener en cuenta las delegaciones que llegarán a Japón.

“Los deportistas sentimos que no nos están apoyando. Hay deportistas que estamos a poco de clasificar a Tokio. No entendemos por qué nos cierran las puertas. Queremos entrenar por un objetivo, un sueño. No nos vamos a arriesgar a contagiarnos, nos hacían pruebas cada dos semanas y quisiera saber el motivo por el que ahora no nos dejan”, explicó la bicampeona panamericana de karate Alexandra Grande, quien deberá competir en las próximas semanas para asegurar su presencia en la cita olímpica.

Quienes también se vieron afectadas fueron las marchistas Kimberly García, ya clasificada a Tokio, y Evelyn Inga, quien lucha por llegar a los Juegos Olímpicos, pues tuvieron que abandonar el CAR-Videna . Ellas llegaron el pasado sábado al albergue de la Videna para iniciar su preparación en la pista atlética tras ser sometidas a las pruebas necesarias; sin embargo, tuvieron que regresar a Huancayo, pues las autoridades no les otorgaron el permiso, pese al esfuerzo del Instituto Peruano del Deporte.

Hay quienes tuvieron que tomar la decisión de prepararse en el extranjero. “Si Dios quiere, voy a estar viajando a Europa para entrenar porque acá hay la incertidumbre, no se sabe cuándo se va a poder regresar a entrenar. Haré una base de entrenamiento en Italia y luego me voy a competir a El Cairo”, señaló el tirador Nicolás Pacheco, quien también nos representará en Tokio.

El esfuerzo del IPD

Fue el presidente del IPD, Gustavo San Martín, quien salió al frente a darle una luz de esperanza a los deportistas. El directivo sostuvo una nueva reunión el día de ayer por la tarde con el Consejo de Ministros (PCM) y el Minsa para exponer las necesidades de los atletas y hacer hincapié en el cumplimiento de los protocolos hasta antes de la cuarentena.

“Tener una solución no debe pasar del fin de semana”, se mostró optimista; no obstante, dejó claro que el ente que preside buscará la forma de ayudar a los deportistas. “Si la PCM nos niega la activación del deporte, hay un plan B que sería más costoso y es armar una burbuja particular, pero no todos los deportes son iguales. No es sencillo, porque algunos deportes son al aire libre. Veríamos la forma de que puedan entrenar”.

¿Y el fútbol? Si bien clubes como Universitario, Sporting Cristal, San Martín y Sport Boys han creado burbujas sanitarias para seguir con su pretemporada, buscan que le den luz verde a la Liga 1, que tendría como nueva fecha de inicio el 12 de marzo y se jugaría en Lima.

Reacciones

Luis Horna, extenista peruano

“¡Señores del Gobierno, entiendan que están matando al deporte competitivo nacional! Denle la oportunidad de seguir trabajando”.

Álvaro Barco, gerente deportivo de la USMP

“Pareciera que al Gobierno no le interesa la selección nacional o el deporte federado. Hay personas que dependen de eso como trabajo”.

En pie de lucha

Cartas de federaciones, entidades deportivas y atletas enviadas al Gobierno en busca de una pronta solución.

