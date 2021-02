Christian Cueva debutó en la derrota de su equipo Al Fateh en la Liga Saudí

Una semana después de haber sido presentado en su nuevo equipo, Christian Cueva finalmente debutó con la camiseta del Al Fateh. El volante de la selección peruana participó en el encuentro válido por la fecha 17 de la Liga profesional Saudí ; sin embargo, no pudo celebrar pues su equipo cayó por 4 a 1.

Si bien ‘Aladino’ no fue de la partida, ingresó en el minuto 76 del cotejo desarrollado en el Prince Abdillah al-Faisal Stadium. Cueva saltó al campo de juego cuando su equipo perdía parcialmente por 3-1, pero no logró ayudar a remontar el marcador. Sino, por el contrario, vio como le anotaron un tanto más por medio de Haroune Camara (90+3′).

Tras esta derrota, el Al Fateh bajó a la casilla doceava y se mantiene con 18 unidades, lejos del líder Al-Shabab con 32 puntos. El próximo partido del equipo de Christian Cueva será este 9 de febrero ante Al-Nassr, en el Estadio Príncipe Abdullah bin Jalawi.

Cueva ya se entrena con su nuevo equipo y podría debutar este jueves. Foto: Al Fateh/Twitter

Cueva viene por la gloria

El entrenador del Al Fateh, Yanick Ferrera, se refirió a la llegada de Cueva a Arabia Saudita y dejó en claro que lo hizo por tener continuidad y no por lo económico. “Quiero darle la llave del equipo (a Cueva). Le pregunté si venía a pensando en dinero o por hambre de jugar fútbol y él me dijo que quería jugar”, comentó.

“Christian va a jugar el próximo partido frente a Al Ittihad, (pero) no sé si va a empezar porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado y no queremos quemarlo”, añadió el entrenador belga.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.