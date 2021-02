Bad Bunny se estaría preparando para luchar en WWE

WWE paralizó el planeta el domingo pasado 31 de enero con el Royal Rumble 2021, el cual tuvo la histórica presentación de Bad Bunny, quien hizo un movimiento aéreo en la Batalla Royal masculina. Sin embargo, la participación del reconocido cantante no quedó ahí, pues al día siguiente tuvo otra aparición en Monday Night Raw.

El puertorriqueño cantó su tema Booker T con la retirada superestrella al lado y luego tuvo un cruce de palabras con The Miz y John Morrisson. El dueño del Money in the Bank saboteó sus equipos en su ingreso al Royal Rumble de hombres y minutos después el mismo ‘Conejo Malo’ se subió a las cuerdas y atacó a ambos luchadores.

El lunes 1 de febrero, Bad Bunny fue entrevistado por el Miz en su segmento en la marca roja y le dio a la bienvenida a Damian Priest, quien derrotó al excampeón Interncontinental. Este jueves 4, algunos medios estadounidenses especializados en lucha libre reportaron que el famoso cantante tendría otra aparición en algún evento de WWE.

El reguetonero ha confesado que es un fiel seguidor de la WWE desde su infancia y que cumplió un sueño al pisar un cuadrilátero por primera vez en su vida. Su show hizo que se genere un debate entre sus críticos y adeptos, pero remeció las redes sociales y por eso podría aparecer en la WrestleMania 37.

Según indicó el portal PWIndiser, Bad Bunny fue visto en el WWE Performance Center, que está ubicado en la ciudad de Orlando, Florida. Posiblemente se esté planeando un duelo con The Miz o John Morrisson, u ambos. Por el momento, no se ha confirmado ni anunciado nada por parte de la empresa de Vince McMahon.

