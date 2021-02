Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers protagonizarán la final de el Super Bowl 2021 este domingo 7 de febrero. No obstante, este duelo no será la única atracción del evento deportivo ya que habrá una presentación musical durante el medio tiempo.

El cantante The Weeknd aparecerá en el entretiempo de la final de la NFL, luego de que finalice el segundo cuarto del partido más importante del fútbol americano.

The Weeknd será el artista invitado para el medio tiempo del Super Bowl. Foto: captura/Twitter @NewsWeeknd

Cabe señalar que, el Super Bowl edición 2021 será distinta a las anteriores, ya que para esta ocasión solo contará con 22.000 espectadores en las tribunas. La situación sanitaria que vive Estados Unidos respecto a la pandemia del coronavirus no permite tener una gran afluencia de público.

¿Cuándo será el Super Bowl 2021?

El Super Bowl 2021 se realizará el próximo domingo 7 de febrero del 2021. El encuentro de la final del fútbol americano será entre Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers.

Quién estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021

El show del medio tiempo del Super Bowl 2021 estará a cargo de Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

The Weeknd

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd, será el artista que estará presente en el show del entretiempo del Super Bowl 2021. El canadiense expresó que se siente honrado de participar del evento más importante de la NFL.

“Todos crecemos viendo las actuaciones más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en ese lugar. Me siento humilde, honrado y extasiado de ser el centro de ese escenario infame ese año”, dijo The Weeknd.

Rosalía

La cantante española Rosalía estaba voceada para aparecer en el Super Bowl 2021, pero esto finalmente no se dará. Según el portal del diario Marca, la presencia de la cantante española está descartada para la final de la NFL.

Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus también fue anunciada para aparecer en el Super Bowl. Su presencia se dará antes del inicio de la final de la NFL.

“Estaré allí para el TikTok Tailgate. No veo la hora de montar un espectáculo para los invitados de honor de la NFL antes del partido…. ¡Trabajadores de la salud de Tampa y de todo el país! Únase a la puerta trasera a las 2.30 p. m. ET del 7 de febrero el@TikTok Y @cbstv! #SBLV”, escribió Cyrus en su cuenta de Instagram.

¿Dónde se realizará el Super Bowl 2021?

La final entre Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers será en el Estadio Raymond James de Tampa Bay, Florida.

La Super Bowl es el evento más importante de la NFL. Foto: EFE/TANNEN MAURY

¿Dónde ver el Super Bowl 2021?

Perú: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

Argentina: ESPN, ESPN Play, Fox Sports, Telecentro, Cablevisión

Bolivia: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

Chile: ESPN, ESPN Play, Fox Sports, VTR, CMET

Colombia: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

Ecuador: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

Paraguay: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

España: Movistar+, Movistar Deportes, #Vamos

Estados Unidos: National Football League

México: TV Azteca y Televisa Deportes

Uruguay: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

Venezuela: ESPN, ESPN Play, Fox Sports

