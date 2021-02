Universitario de Deportes sigue en la búsqueda del ‘9′ para afrontar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021. Desde que finalizó la temporada anterior, la directiva crema aún no consigue el delantero extranjero que reemplace al goleador uruguayo Jonathan Dos Santos, que fichó por el Querétaro de México.

Durante el comienzo del 2021, sonaron varios nombres de jugadores del exterior para que refuercen su ataque, pero algunos se han caído por no llegar a un acuerdo económico entre ambas partes. Sin embargo, en las últimas horas apareció el interés por el paraguayo Nildo Viera de Sol de América.

El atacante de 27 años se refirió a la posibilidad de llegar al equipo de Ángel Comizzo y disputar la Copa Libertadores. “Estoy al tanto del interés de parte de la ‘U’, pero tengo contrato vigente con Sol de América. Sé que quieren contar con mis servicios y estuvimos hablando con la directiva”, dijo Viera al diario Líbero.

“Salir libre no es posible, se habló más bien de un préstamo, pero creo que hasta el momento no hay acuerdo entre las partes. Ese es el inconveniente, no hay acuerdo aún entre los clubes. Yo creo que si la ‘U’ hace un pequeño esfuerzo económico por el préstamo, se puede dar. La verdad es que sería muy lindo ir si se llega a dar. Es algo muy bueno porque es un club grande, juega Copa Libertadores”, concluyó.

¿Quién es Nildo Viera?

Nildo Viera es un delantero de 27 años y de 1.82 m de estatura. Milita en Sol de América de Paraguay. En el 2020, jugó 31 partidos y anotó 10 goles, dos de ellos en la Copa Sudamericana. Además, ha jugado en clubes como Guaraní, Sportivo Carapeguá y River Plate de su país.

