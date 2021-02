El fútbol en México continúa esta semana con la realización de la fecha 5 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. El partido inaugural de la jornada será el enfrentamiento entre San Luis y Tijuana, uno de los líderes del campeonato con 8 puntos.

Cruz Azul, de los peruanos Yoshimar Yotún y Juan Reynoso, verá acción el viernes cuando visite al Necaxa. La Máquina llega con dos victorias consecutivas a cuestas y, ante los Rayos, intentará estirar su buena racha.

El sábado se jugarán tres partidos: Atlas vs. Santos, América vs. Puebla y Monterrey vs. Pumas. Salvo los rojinegros, que son coleros absolutos con un solo punto, los otros cinco clubes se encuentran en zona de clasificación a la siguiente fase del torneo.

El domingo, Toluca recibirá al Mazatlán con la aspiración de mejorar su tercer puesto, mientras que el vigente campeón León y Chivas de Guadalajara cerrarán la fecha el lunes. El partido restante entre Juárez FC y Tigres fue aplazado por la participación del equipo felino en el Mundial de Clubes, certamen en el cual acaba de avanzar a las semifinales tras eliminar por 2-1 al Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

Para que no te pierdas ninguno de los encuentros de la Liga MX, revisa a continuación la programación completa de la quinta jornada.

Liga MX 2021: horario y canales de la fecha 5

Fecha Horario Partido Canal 04/02/2021 7.00 p. m. (México), 8.00 p. m. (Perú) San Luis vs. Tijuana ESPN 2 04/02/2021 9.00 p. m. (México), 10.00 p. m. (Perú) Querétaro vs. Pachuca Fox Sports 2, Imagen TV 05/02/2021 7.00 p. m. (México), 8.00 p. m. (Perú) Necaxa vs. Cruz Azul Azteca 7, TUDN, ESPN 2 06/02/2021 5.00 p. m. (México), 6.00 p. m. (Perú) Atlas vs. Santos Afizzionados 06/02/2021 7.00 p. m. (México), 8.00 p. m. (Perú) América vs, Puebla Televisa Deportes, TUDN 06/02/2021 9.06 p. m. (México), 10.06 p. m. (Perú) Monterrey vs. Pumas Fox Sports 2 07/02/2021 12.00 m. (México), 1.00 p. m. (Perú) Toluca vs. Mazatlán Las Estrellas, TUDN 08/02/2021 9.00 p. m. (México), 10.00 p. m. (Perú) León vs. Chivas Fox Sports 2, Claro Sports

Liga MX 2021: tabla de posiciones previa a la fecha 5

Tabla de la Liga MX. Foto: FlashScore

¿Cómo se juega la Liga MX 2021?

La primera etapa del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX comprende una ronda de todos contra todos. Luego, los cuatro primeros de la tabla de posiciones avanzarán directamente a cuartos de final. Los equipo ubicados desde el quinto hasta el duodécimo puesto jugarán entre sí para definir a los otros cuatro participantes de cuartos. No habrá descenso en esta temporada, aunque se impondrán multas económicas a los tres últimos lugares de la tabla de coeficientes.

