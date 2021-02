IPD por si PCM le niega activación del deporte: “Hay un plan B”

El mandamás del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, confirmó que este jueves se reunirá con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Salud para coordinar el tema de los entrenamientos de la mayoría de deportistas, la cual se vio perjudicada por las nuevas medidas sanitarias para contrarrestar el avance del coronavirus en el Perú.

“Tendré una reunión en unas horas con gente de PCM y MINSA. A partir de eso veremos cómo van a poder entrenar nuestros deportistas, no debe pasar de este fin de semana ver la solución”, dijo el presidente del IPD en una entrevista con el programa Fútbol como cancha.

Gustavo San Martín también se refirió a un segundo escenario si no les dan luz verde. “ Si la PCM nos niega la activación del deporte, hay un plan B, pero sería más costoso. Es armar una burbuja particular, pero no es sencillo porque no todos los deportes son iguales ”.

El mencionando dirigente habló sobre el presente de algunos clubes de fútbol, que debido a la nueva cuarentena se han reunido en sus instalaciones para no dejar las prácticas, dado que los torneos internacionales están próximos.

“En el caso del fútbol, hay equipos con burbujas sanitarias y continúan (Universitario, Sporting Cristal o Sport Boys), porque no se están movilizando. Pero esto desde un punto de vista económico no se puede sostener. Está complicado que César Vallejo juegue la Copa Libertadores aquí, tal como están las normas. Pero Conmebol contempla que el equipo pueda jugar en cancha neutral”, señaló el presidente del IPD.

