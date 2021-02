Benavente sobre posible llamado a la selección: “Siempre estoy disponible”

El lunes 1 de febrero, Cristian Benavente fue presentado como flamante refuerzo del Sporting Charleroi y este miércoles tuvo su debut en la Copa Bélgica: jugó casi 60 minutos. El deportista de 26 años conversó con un medio nacional y se pronunció acerca de la posibilidad de ponerse nuevamente la camiseta de la selección peruana.

El delantero no tuvo un buen 2020, ya que apenas disputó 12 minutos en el Nantes de Francia y luego regresó al Pyramids de Egipto, club en el que no fue convocado y se marchó al Antwerp belga, donde pisó el césped en más ocasiones, incluyendo partidos de la Europa League. En el cuadro de las cebras ya había estado en cuatro temporadas anteriores, desde el 2016 hasta el 2019.

Benavente fue claro en sus intenciones de jugar otra vez por el conjunto nacional e indicó que en el Charleroi tendrá más regularidad, por lo que podría ser considerado por Ricardo Gareca. La última vez que disputó en duelo con la Rojiblanca fue en noviembre del 2018 en un amistoso contra Costa Rica.

“Siento que Gareca confía en mí. Sería bonito (estar ante Bolivia y Venezuela). Es importante tener minutos y siempre estoy disponible para la selección”, sostuvo el ‘Chaval’ a Denganche. Asimismo, opinó sobre el choque que se viene con Bolivia: “Es complicado, el cuerpo debe adaptarse. Hay mucha diferencia jugar en La Paz y en el nivel de la mar”.

Benavente se mostró contento por su vuelta al fútbol belga: “Siempre es un objetivo. No pienso mucho en el pasado. Si voy, pienso hacerlo lo mejor posible. En el Charleroi he estado tres años y lo conozco todo. En la selección hay partidos tres o cuatro meses, y es complicado si no tienes continuidad”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.