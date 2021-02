Agente de Beto da Silva explicó origen de las lesiones del jugador

En la carrera de Beto da Silva, las lesiones han sido el principal obstáculo para que el jugador se asiente en algún equipo local o del extranjero. El año pasado, por ejemplo, el delantero solo llegó a disputar 10 partidos de la Liga 1 con Alianza Lima, pues pasó más de dos meses aquejado por distintas molestias físicas.

La causa de las constantes lesiones que sufre Da Silva (desde el 2017 acumula al menos una lesión por año) es un problema con el sueño, según lo aseguró hace poco su representante, José Hanan.

“En México le hicieron un estudio y realmente no dormía profundamente. Acumulaba desgaste muscular, no al 100%, pero por eso se daban sus lesiones ”, explicó el agente en diálogo con Las Voces del Fútbol. Dicho estudio le fue practicado al atacante durante la temporada 2018/2019, cuando defendió la camiseta de Lobos BUAP de la Liga MX.

Respecto al nuevo club de su representado (César Vallejo), Hanan señaló que el futbolista se siente “muy comprometido” con el cuadro trujillano. Asimismo, se mostró confiado en que, de la mano del técnico ‘Chemo’ del Solar, el exblanquiazul muestre su mejor versión.

Da Silva estará a préstamo por un año en César Vallejo. Alianza Lima cubrirá parte de su salario. Foto: GLR

“Él (Da Silva) está muy comprometido. Tengo referencias de que ‘Chemo’ del Solar recupera jugadores. Nunca ha pasado por su cabeza dejar el fútbol, siempre ha estado con la mentalidad de salir adelante”, recalcó el empresario.

Beto da Silva: “Calidad futbolística nunca me ha faltado”

Por su parte, el propio jugador se mostró consciente del impacto negativo que han tenido las lesiones en su trayectoria, aunque negó que se deban a descuidos en su vida privada. Además, dijo que su mayor inconveniente es la poca continuidad, pues consideró que posee destreza futbolística.

“Yo acepto las críticas, lo de las lesiones yo no lo decido, yo me cuido muchísimo, mi vida es ordenada y me preparo mucho. Es un problema que con los años he tratado de resolverlo. Calidad futbolística nunca me ha faltado, mi problema ha sido de continuidad. Ya hablé con Chemo del Solar, me ha dicho lo que espera de mí y lo tengo claro”, manifestó Da Silva para RPP.

