Técnico del Al Fateh descartó interés económico de Cueva al fichar por el club

La exótica liga de Arabia Saudita será el nuevo ambiente en el que Christian Cueva continuará su carrera tras desvincularse del Yeni Malatyaspor de Turquía. El futbolista de la selección peruana intentará, una vez más, asentarse en un club del extranjero, en este caso el Al Fateh, al cual arribó pensando no en la ganancia económica, sino en tener continuidad. Así lo aseguró su técnico, Yanick Ferrera.

“Quiero darle la llave del equipo (a Cueva). Le pregunté si venía a pensando en dinero o por hambre de jugar fútbol y él me dijo que quería jugar ”, declaró el estratega en diálogo con Latina. Sobre la posibilidad de que ‘Aladino’ debute en el siguiente encuentro, Ferrera reveló que así será, aunque todavía no define si lo incluirá desde el primer minuto.

“Christian va a jugar el próximo partido frente a Al Ittihad, (pero) no sé si va a empezar porque tenemos que tener en cuenta que en los dos últimos meses no ha jugado y no queremos ‘quemarlo’”, manifestó el entrenador belga.

Cueva ya se entrena con su nuevo equipo y podría debutar este jueves. Foto: Al Fateh/Twitter

Oblitas sobre Cueva: “Necesitamos que juegue”

Quien también se mostró interesado en que Cueva recupere ritmo futbolístico fue Juan Carlos Oblitas. El director deportivo de la FPF evitó opinar a favor o en contra del arribo del mediocampista al fútbol árabe y más bien lo invocó a esforzarse por sumar minutos de juego.

“Necesitamos que juegue. Ya se fue a Arabia Saudita, al Medio Oriente y está allí. La única manera en la que puede estar en la selección es que le vaya bien. Él sabe cómo lo quieren Ricardo (Gareca) y todo el equipo, por lo que necesita jugar. Hace mucho tiempo que no tiene continuidad”, dijo Oblitas en Movistar Deportes.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.