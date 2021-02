Reynoso dice que Ormeño tiene “el perfil para jugar en la selección peruana”

El delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño, futbolista del Puebla de la Liga MX, fue uno de los jugadores voceados durante el último año para integrar una convocatoria de la selección peruana. Si bien el acercamiento inicial entre ambas partes se ha estancado, para el técnico Juan Reynoso, su exdirigido está capacitado para formar parte de la Blanquirroja.

“Sí veo a Santiago Ormeño con el perfil para jugar en la selección peruana. Santi compite todas las semanas con seleccionados de Colombia, Chile, México. Tiene ese roce, jugar a ese nivel tiene más mérito que la liga peruana”, declaró el ‘Cabezón’ en diálogo con RPP.

Pese a que en agosto del 2020 Ricardo Gareca reconoció que seguía el desempeño de Ormeño en el fútbol mexicano, Reynoso aclaró que no llegó a recibir el llamado del ‘Tigre’ para consultarle por su entonces pupilo.

Santiago Ormeño marcó siete goles con Puebla el año pasado. Foto: Club Puebla/Twitter

“ Ricardo Gareca nunca me llamó . Alguien me comentó que era muy probable que me llamaran por él, pero nunca se dio la conversación con la selección peruana. Creo que el profesor quiere verlo más minutos, pero recién tiene un torneo de primera división completo. Está en constante crecimiento”, agregó el actual estratega del Cruz Azul.

En esta nueva temporada de la Liga MX, Santiago Ormeño lleva cuatro partidos disputados, todos como titular, y un gol convertido en la primera fecha ante Chivas. Su postura acerca de la posibilidad de defender la camiseta rojiblanca se ha tornado ambigua recientemente, pues hace algunos días confesó que “le encantaría” jugar en la selección mexicana.

