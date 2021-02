Rafael Nadal sobre contrato de Messi: “No entiendo el debate”

El tenista español Rafael Nadal aseguró que “no entiende” la controversia que se ha desatado tras la filtración del contrato entre Lionel Messi y FC Barcelona, acuerdo que asciende a un monto superior a los 550 millones de euros por la extensión del vínculo del jugador por cuatro temporadas.

“ No entiendo el debate de Messi. Es uno de los mejores de la historia. Cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle . El Barcelona es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y con su visión de futuro sea con Leo o no”, declaró ‘Rafa’ en entrevista con el programa #Vamos del canal Movistar+.

Con sus palabras, Nadal marcó distancia de otras figuras públicas, como el exjugador portugués Luis Figo, quien había criticado a la dirigencia del equipo catalán con una irónica publicación en sus redes sociales. “Los asesores de Messi merecen una estatua. La gestión de la directiva del Barça solo se puede comparar a la de Gaspart”, escribió hace unos días el luso en Twitter.

Nadal también explicó por qué no llegó a debutar en la ATP Cup. Foto: AFP

Nadal: “Mi objetivo es el Abierto de Australia”

Acerca de su frustrado debut el último martes en la ATP Cup por problemas de espalda, el español reconoció que no se siente en su mejor momento. “No es que esté fatal, pero no estoy lo suficientemente bien para jugar. He mejorado un poco pero no estoy listo para asumir lo que es un partido de máxima intensidad”, expresó.

Agregó que la meta inicial que se ha trazado para este 2021 es ganar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. “El primer gran objetivo es el Abierto de Australia y, si no fuera, bien, pues la temporada sigue. Nunca he vivido obsesionado por los Grand Slams, esta es la realidad”, sentenció.

Con información de EFE

