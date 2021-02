Presidente de Cerro Largo presentará reclamo contra Universitario ante el TAS

Pese a que Jonathan Dos Santos ya no continúa en Universitario para la presente temporada, su nombre todavía resuena en la casa merengue. ¿A qué se debe? Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, club dueño del pase del jugador, reveló que la administración crema aún le adeuda una parte del préstamo por el atacante uruguayo .

En conversación con el programa radial Las Voces del Fútbol, el mandamás de Cerro confirmó que realizarán un reclamo ante el TAS. “Existe una deuda con Universitario por Jonathan Dos Santos, sus dirigentes quedaron en honrar su palabra y hasta ahora no lo han hecho. Ya hemos acudido a nuestros abogados para el reclamo frente al TAS”, expresó Dehl.

El dirigente señaló que Jonathan Dos Santos quería quedarse , sin embargo, la administración crema no cumplió con abonarle la segunda parte de la deuda. “No se puede hacer compromisos cuando ya se sabe previamente que no se van a cumplir con las obligaciones. Me parece que esto nació mal. La Noche Crema se hizo en su momento, se pagó una cuota y se dejó otra”, añadió Dehl.

Finalmente se refirió a si el atacante uruguayo pueda volver a Universitario, siempre y cuando se solucionen las deudas pendientes entre ambos clubes. “No estamos hablando de mucho dinero tampoco para generar estos temas entre instituciones que puedan tener posibilidades de transferencias. Si Jonathan se va mañana podría volver, el tema es solucionar lo otro”, finalizó el mandamás de Cerro Largo.

