Napoli vs. Atalanta EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la señal de DirecTV Sports por las semifinales de la Copa Italia. El partido de este miércoles 3 de febrero se jugará desde las 2.45 p. m. (hora de Perú) en el Estadio San Paolo y podrás seguir la transmisión minuto a minuto, la recopilación de los goles y el marcador actualizado con el resultado final a través de La República Deportes.

Napoli vs. Atalanta: historial

Napoli y Atalanta tienen un amplio récord de partidos en el fútbol italiano entre la Serie A, Copa Italia e incluso en la Serie B, pero esta vez nos enfocaremos en los diez últimos duelos. De este grupo de partidos, los Azzurri lograron cuatro triunfos ante cinco de la Diosa, mientras que un empate cierra el historial.

La últimas vez que se enfrentaron fue el 17 de octubre de 2020, duelo que terminó a favor del Napoli por un contundente 4-1.

Napoli vs. Atalanta: ficha del partido

Partido Napoli vs. Atalanta ¿Cuándo juegan? Miércoles 2 de febrero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio San Paolo ¿En qué canal? DirecTV Sports, RAI Italia

¿A qué hora juegan Napoli vs. Atalanta?

Para ver el partido entre Napoli vs. Atalanta EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 11.45 a. m. PT / 2.45 p. m. ET

¿Qué canales transmitirán el Napoli vs. Atalanta?

A continuación, revisa qué señal transmitirá el Napoli vs. Atalanta:

Argentina: Rai Italia, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: DAZN, Rai Italia, GUIGO

Chile: Rai Italia, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia

Ecuador: Rai Italia, DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Italia: RaiPlay, RAI 1

México: Rai Italia

Perú: DIRECTV Play Deportes, Rai Italia, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico, Rai Italia

España: DAZN

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport ESPN, BT Sport App

Estados Unidos: Fanatiz USA, ESPN+, Rai Italia

Uruguay: Rai Italia, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia

Napoli vs. Atalanta: ¿dónde ver la Copa Italia por internet?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Napoli vs. Atalanta EN VIVO, La República Deportes realizará un minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, podrás ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Napoli vs. Atalanta además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

