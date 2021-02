Tras la confirmación de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, sobre la continuidad de los Juegos Olímpicos de Tokio, las autoridades deportivas de México han solicitado al gobierno tomar en cuenta a los atletas que participarán de este evento para el plan de vacunación contra el coronavirus.

Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), intercedió para que estos deportistas sean considerados como población prioritaria, por lo que han pedido 1.000 vacunas a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El objetivo de esta solicitud es inmunizar a las delegaciones que asistirán a los Juegos Olímpicos Tokio, el cual está previsto tener como fecha inaugural el próximo 23 de julio.

Además, Padilla reveló a un medio local que hace un par de meses se contactó con Marcelo Ebrard, titular de la dependencia mexicana, para conversar sobre este tema y confirmó que “él dio instrucciones a la subsecretaría de Relaciones Exteriores para que se coordinara la vacunación de todos los atletas olímpicos y paralímpicos”.

Las dosis serán utilizadas para proteger tanto a los deportistas, como a sus equipos y jefatura de misión, quienes viajarán al país asiático a mitad de año. Para ello, sería ideal que en el calendario de vacunación, la fecha de inmunización para la delegación esté fijada para fines de mayo.

“Coincidimos que no es posible saltarnos el programa de vacunas del gobierno, primero están los médicos, enfermeras, camilleros, todos los que están en la primera línea del combate ante la COVID-19, y es natural que tengan esa protección. Yo creo que a nosotros nos corresponderá a finales de mayo y junio para estar seguros”, sentenció.

En caso no se logre cumplir con el objetivo en el plazo pensando, el presidente del COM expresó que recurrirán al Comité Olímpico Internacional para que los ayuden a gestionar la vacunación. Esta instancia ha manifestado su apoyo a los deportistas, sin embargo, no reclamarán acceso prioritario para la inmunización.