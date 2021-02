Junto a Neymar: Trauco aparece en el once ideal de la fecha en la Ligue 1

Miguel Trauco fue incluido en el equipo ideal de la fecha 22 de la Ligue 1, organizado por el portal SofaScore. El lateral izquierdo del Saint Étienne brindó una asistencia para el gol de Charles Abi, quien decretó la victoria por 1-0 ante Niza en el Allianz Rivera.

El defensa peruano de 28 años aparece junto a su compañero Mathieu Debuchy, además del chileno Guillermo Maripán del AS Mónaco y con la estrella del PSG Neymar, quien a pesar de la derrota por 3-2 contra el Lorient anotó un doblete.

Miguel Trauco aparece en el once ideal de la fecha 22 de la Ligue 1. Foto: SofaScore

“Hubo algunas actuaciones sólidas en la Ligue 1 este fin de semana, y estas fueron once de las mejores. Saint-Étienne, Lens y Reims aparecen más de una vez en nuestro XI, mientras que el centrocampista de Lens, Cheick Doucouré, es nuestro Jugador de la semana”, publicó SofaScore.

El presente de Miguel Trauco

La adaptación de Miguel Trauco en el Saint Étienne no ha sido fácil. El exFlamengo llegó a finales del 2019 a Francia, pero a mediados del año pasado estuvo a punto de ser vendido. Sin embargo, el ‘Mago’ conversó con el entrenador Claude Puel y se quedó para pelear un lugar.

“Tuvimos una pequeña conversación, pero me dijo que no era nada personal. Yo al principio pensé que era algo personal y me dijo que era más un tema administrativo. Me iban a vender y el club necesitaba la plata. No me tenía en cuenta porque estaba abierto el libro de pases y el club estaba seguro de que iba a ser vendido”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.