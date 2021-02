Granada vs. Barcelona EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO este miércoles 03 por la señal de DirecTV Sports, desde el Estadio Los Cármenes, este miércoles a las 3.00 p. m. en horario peruano. El partido corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE vía La República Deportes.

Granada y Barcelona se miden en busca de una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, un sueño para los rojiblancos en su intento de igualar la hazaña de la pasada campaña y una obligación para los azulgranas tras perder la Supercopa y estar alejados del liderato en LaLiga Santander.

El Granada afronta el partido con importantes bajas en el centro del campo, pero con la ilusión de repetir las semifinales coperas alcanzadas la temporada anterior tras superar en los cuartos de final, también en casa, al Valencia (2-1).

El conjunto azulgrana ya demostró este domingo que sabe sobreponerse a la agitación mediática, puesto que al Athletic Club (2-1) en el mismo día en que el diario El Mundo filtró que Messi tiene firmado con el Barcelona el contrato más caro de la historia del deporte, con valor de 555 millones euros por cuatro temporadas.

Ajenos a todo este ruido, la victoria frente al Athletic le sirvió a los culés para desbancar al Real Madrid en la LaLiga, subir al segundo puesto de la clasificación y sellar una racha triunfal de cinco victorias consecutivas en la competición regular.

Granada vs. Barcelona: ficha del partido

Partido Granada vs. Barcelona ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de febrero ¿A qué hora? 3.00 p. m. en el horario peruano ¿Dónde? Estadio Los Cármenes ¿En qué canal? DirecTV Sports

Granada vs. Barcelona: alineaciones probables

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Dembélé; Griezmann y Messi.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Alberto Soro, Yan Eteki, Montoro, Antonio Puertas; Soldado y Jorge Molina.

Hora del partido Granada vs. Barcelona

La transmisión del Granada vs. Barcelona por la Copa del Rey empezará en los siguientes horarios según el país en el que te encuentres:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.(ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 2.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

Granada vs. Barcelona: canal de transmisión

Para ver los cuartos de final de la Copa del Rey, donde Granada vs. Barcelona serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: L’Equipe, Molotov, Free

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV4, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: TeleCinco Espana

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver Granada vs. Barcelona HOY EN VIVO?

Podrás ver el minuto a minuto del Granada vs. Barcelona ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Granada vs. Barcelona además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

