Barcelona vs. Granada EN VIVO ONLINE se miden HOY miércoles 3 de febrero en el partido por los cuartos de final de la Copa del Rey 2021. El encuentro se jugará a las 3.00 p. m. (hora de Perú) en el Nuevo Estadio de Los Cármenes, ubicado en la ciudad de Granada, España, con transmisión EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica y DAZN para España. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles del partido.

Barcelona vs. Granada vía DirecTV Sports

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Fernando Petrocelli

Granada vs Barcelona vía DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal/Twitter

El FC Barcelona avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano con goles de Lionel Messi y Frenkie de Jong.

Por su parte, el Granada goleó 6-0 al Navalcarnero de la Segunda B de España con tantos de Germán Sánchez, Alberto Soro, Fede Vico, Roberto Soldado, Dimitri Foulquier y Jorge Molina.

Barcelona vs. Granada: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Granada ¿Cuándo juegan? Miércoles 3 de febrero ¿Dónde? Nuevo Estadio Los Cármenes ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports (Latinaomérica)- DAZN (España)

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

Para ver el partido entre Barcelona vs. Granada por los cuartos de final de la Copa del Rey, te compartimos los horarios según el país en el que te encuentres:

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m.(ET) / 12.00 p. m. (PT)

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Granada?

Para ver los cuartos de final de la Copa del Rey entre Barcelona vs. Granada, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Internacional: Bet365

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: DAZN, TeleCinco Espana

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Barcelona vs. Granada: ¿qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrás que acceder con tu cuenta de MiDirecTV a la web. De esta manera podrás gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Barcelona vs. Granada, además de otras competencias, te recomendamos descargar la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

Barcelona vs. Granada: ¿cómo ver en España?

La transmisión del partido Granada vs. Barcelona en territorio español va por cuenta de DAZN, servicio de streaming que cuenta con los derechos de la Copa del Rey, y Telecinco, canal de televisión digital terrestre.

