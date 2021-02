Roger Federer anunció su regreso a las canchas tras más de un año inactivo

El exnúmero 1 del ranking ATP, Roger Federer, anunció que volverá a competir en el circuito profesional más de un año después de su última participación en un torneo oficial. En diálogo con una radio de su país, el tenista suizo declaró que se siente restablecido de su dolencia a la rodilla y listo para volver a las canchas.

“ Por primera vez tengo la sensación de que mi rodilla está de nuevo preparada para la competición . Es mi primer intento de regresar a un torneo. Era importante, para el equipo y para mí, que fuese un pequeño torneo y no uno grande, con todo el estrés que ello implica”, declaró ‘Su Majestad’ para la cadena SRF.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Federer confirmó que el ATP 250 de Doha, que se celebrará en marzo, es el certamen en el que tiene planeado hacer su reaparición. Además, reveló que tiene pensado prepararse para disputar el tercer Grand Slam del año y los Juegos Olímpicos.

La última competencia oficial de Federer en el 2020 fue el Abierto de Australia, en enero. Foto: EFE

“Después de Doha me gustaría jugar otro torneo si me lo permite, volvería al entrenamiento de fitness-tenis, y luego planeo prepararme para la arcilla, concentrándome más tarde en Halle, Wimbledon y los Juegos Olímpicos”, escribió el deportista en su cuenta de Instagram.

“Creo que ahora es el momento adecuado para volver a intentarlo, me gustaría volver a celebrar grandes victorias y, por lo tanto, estoy dispuesto a seguir el camino difícil. No estoy al 100%, pero sí cerca de eso. Por eso, tengo confianza en volver, hago mis sprints, juego los sets, no he tenido ningún contratiempo en los últimos 6 meses y eso es una muy buena noticia”, agregó el ‘Expreso Suizo’.

