Oblitas: “Farfán está en una etapa en su vida en la que es más selectivo”

El nombre de Jefferson Farfán fue muy comentando en la última semana debido a que se filtró una posibilidad de fichar por Universitario, luego por Municipal, y también su tan ansiado regreso a Alianza Lima. Sin embargo, el experimentado jugador dio a conocer que no había chance de ponerse la camiseta crema y que no tiene pensando disputar la Liga 1 Movistar 2021.

Juan Carlos Oblitas conversó con Gol Perú este lunes 1 de febrero y se pronunció acerca de la actualidad de varios futbolistas de la selección peruana; sobre todo de los que no juegan mucho. El caso de la ‘Foquita’ es distinto, pues se hizo una operación en noviembre del 2020 y aún no tiene equipo .

El director deportivo de la Rojiblanca no se mostró preocupado por la inactividad de Farfán, ya que tiene la certeza de que desea recuperarse en su totalidad para no sufrir ninguna lesión nuevamente o alguna recaída. Además, dijo que a su edad está tomando su vida de una forma más calmada porque cualquier decisión es clave en su futuro.

En ese sentido, añadió: “En la selección sabemos que no encontrará equipo de hoy para mañana, pero no es porque no hay equipos. Hay infinidad de propuestas, pero Farfán ha llegado a una etapa en su vida en la cual se volvió más selectivo. Al ver esto, lo que quiere el cuerpo técnico es que entrene permanentemente”.

El ‘Ciego’ manifestó que Farfán debe entrenar lo más rápido posible para recuperar los meses que estuvo alejado de las canchas. “Jefferson está trabajando con su fisioterapeuta, pero no es lo mismo. Ya necesita trabajar en campo y apenas podamos abrir la Videna para estos chicos con todos los protocolos de bioseguridad, va a entrenar normalmente”, sostuvo.

También se refirió sobre el club que sería bueno para la ‘Foquita’: “Si es un equipo que puede jugar la Copa Libertadores, sería ideal, pero yo soy muy pragmático, muy realista y no sé si le alcanzará el tiempo como para empezar en febrero mismo a trabajar con un equipo. Yo lo veo difícil, no lo veo con malos ojos, porque podría ser la despedida, el final de su carrera en el medio, pero creo que tiene para dar dos o tres años más afuera”.

