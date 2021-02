La confesión de Beto Da Silva: “Calidad futbolística nunca me ha faltado”

Beto Da Silva tendrá una nueva oportunidad en esta temporada 2021. El delantero del descendido Alianza Lima logró un acuerdo con el club blanquiazul para jugar a préstamo por un año en la Universidad César Vallejo de Trujillo que participará en la Copa Libertadores.

El jugador de 24 años fichó por su noveno equipo y aseguró que buscará consolidarse en el conjunto que dirige José Guillermo del Solar. “Asumo este reto con mucha ilusión, agradeciendo esta oportunidad. Sé que vengo preparado, durante varios años tuve algunas incomodidades, pero voy en busca de mi consolidación”, dijo a RPP.

En la temporada de la Liga 1, Beto da Silva tuvo participación en 10 partidos y no tiene goles registrados. Foto: FPF

Consultado sobre la poca continuidad y constantes lesiones que derivaron en las críticas por parte de los hinchas de los clubes donde jugó, Da Silva respondió: “Yo acepto las críticas, lo de las lesiones yo no lo decido, yo me cuido muchísimo, mi vida es ordenada y me preparo mucho. Es un problema que con los años he tratado de resolverlo”, explicó.

“Calidad futbolística nunca me ha faltado, mi problema ha sido de continuidad. Ya hablé con Chemo del Solar, me ha dicho lo que espera de mí y lo tengo claro”, concluyó el exatacante del Deportivo La Coruña.

Da Silva tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2023 y en la última temporada solo disputó 10 partidos con el elenco íntimo en la Liga 1 Movistar. Sumó un total de 310 minutos y no logró anotar ningún gol.

