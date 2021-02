Jankewitz recibió la roja tras una dura entrada contra McTominay en Premier

El mediocampista del Southampton solo duró un minuto en cancha. Alexandre Jankewitz le propinó un planchazo a McTominay en el inicio del encuentro entre Manchester United vs. Southampton por la Premier League. Ante este terrible acto, el árbitro Dean no dudó en sacarle la tarjeta roja. La sanción pasó a convertirse en la expulsión más rápida en la historia del torneo inglés, ya que superó a Tim Flowers (95 segundos) en el Blackburn vs. Leeds de 1995.

Mira aquí la falta de Alexandre Jankewitz

Así quedó la pierna de McTominay tras una falta en su contra

Así quedó la pierna de McTominay. Foto: captura/ESPN

Manchester United vs. Southampton

Los Diablos Rojos llegaron a este partido en la segunda casilla de la Premier League con 41 unidades , a tan solo tres del líder Manchester City. Es por ello que salieron decididos a pasar por encima al Southmapton, ubicado en la posición duodécima.

Con un jugador menos desde casi inicio del cotejo, el equipo de Hasenhuttl no pudo hacerle frente al vendaval rojo y se fueron al descanso con cuatro goles en contra. Wan-Bissaka abrió el marcador a los 18 minutos y Rashford hizo lo propio a los 25′.

La mala suerte siguió acompañando a Southampton porque a los 34′, Bednarek anotó en propia puerta y Edinson Cavani colocaría el cuarto para el Manchester United y su primer tanto en Old Trafford. Hasta este momento, United vence 4 a 0.

