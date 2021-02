Gerente de Vallejo sobre Da Silva: “Llega con visto bueno de Chemo”

Fútbol peruano. El comentado fichaje de Beto Da Silva por Universidad César Vallejo sigue como tema de discusión; esta vez el gerente de los Poetas, Luis Gálvez, aclaró que el referido futbolista ha tenido la aprobación del técnico José “Chemo” Del Solar para poder llegar al club.

“Ningún futbolista del club no llega sin su visto bueno, él (Del Solar) sabe todo lo que pasa en el equipo. Desde el 2018, los jugadores son aprobados por el profesor y creo que por eso nos ha ido bien”, señaló el directivo en Radio Ovación.

Asimismo, indicó que para que se concrete la llegada del jugado hubo filtros médicos de por medio.

“Cuando hay predisposición de todas las partes, las cosas se hacen más fáciles y rápidas. No es que se haya dilatado mucho. El jugador pasa por unos filtros médicos, deportivos y personales y todo está aprobado. No hay cláusulas con Beto, viene a préstamo por todo el 2021”, precisó.

Luego, Gálvez comentó que “Da Silva primero tiene que pasar los exámenes de protocolo sanitario y una vez que lo habiliten su incorporación ya puede ingresar al grupo. Creo que el miércoles o jueves podría estar entrenando con el equipo”.

Otro refuerzo

Luis Gálvez habló también de la posibilidad de contar con Sebastián Pineau. “Él no está confirmado, no puedo dar más detalles, pero en el transcurso de los días se podrá ver. Aún no es nada oficial”, indicó.