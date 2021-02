Cindy Novoa confirma su salida de la U: “No me voy como me gustaría”

El fútbol femenino se paralizó completamente en el 2020; a diferencia del masculino, y recién este año se volverá a jugarse. Universitario de Deportes representará al país en Copa Libertadores de mujeres, pero no contará con su mejor jugadora: Cindy Novoa, quien confirmó este lunes 1 de febrero su salida del elenco merengue.

La mediocampista de 25 años dio a conocer, a través de sus redes sociales, que esta temporada no estará en la ‘U’ y envió una emotiva carta despedida, en la cual agradece a los hinchas que siempre la apoyaron. Del mismo modo, dejó entrever que las autoridades del club le faltaron el respeto y que no quería terminar su vínculo con los cremas de esta manera.

Novoa fue una de las primeras y de las pocas deportistas que siempre han pedido igualdad entre hombres y mujeres , en todo aspecto y, sobre todo, en el fútbol. El año pasado, al no haber ninguna noticia sobre el balompié femenil, Cindy alzó su voz de protesta en varias ocasiones por dicha situación.

La volante recordó sus inicios en su natal Amazonas y que llegó a Lima sin nada para cumplir su sueño de ser futbolista. Su etapa en tienda estudiantil ha sido brillante, ya que salió elegida en dos ocasiones como la mejor jugadora en 2014 y 2019. Por eso, comenzó su escrito agradeciendo a todas las personas que la ayudaron durante estos últimos años.

“Lamentablemente no me voy como me gustaría, hay razones que van en contra de mi ética profesional y personal. Uno siempre debe tener el derecho de expresarse y comunicar cuando ve que las cosas no son correctas. Los valores y el respeto que no son negociables”, manifestó Cindy Novoa.

Por último, tuvo cariñosas palabras hacia los fanáticos de Universitario: “Ha llegado el momento de seguir creciendo como profesional en el fútbol y buscar nuevos rumbos en donde me sienta cómoda y se compartan mis ideales. El camino es largo, pero estoy segura de que manteniendo el esfuerzo y la dedicación al deporte que amo se verán grandes resultados. ¡Siempre los tendré en mi corazón!”.

