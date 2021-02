Alianza Lima: descendieron con el club íntimo y no han encontrado equipo

La mala campaña que realizó Alianza Lima en 2020 culminó con el descenso deportivo , lo cual originó que una larga lista de jugadores dejaran tienda íntima para esta temporada. En total, fueron 17 futbolistas los que culminaron contrato y no se les renovó, así como algunos que rescindieron y/o fueron prestados, como por ejemplo Beto Da Silva, quien fue anunciado por la César Vallejo.

De la larga lista de jugadores que dejaron El Equipo del Pueblo, la mayoría encontró otro club para este 2021 e incluso algunos disputarán torneos internacionales, como es el caso de Francisco Duclós con Sport Huancayo y Aldair Salazar e Ítalo Espinoza, con Ayacucho FC. Sin embargo, en la otra vereda se encuentran los que aún no han conseguido una camiseta para defender. A continuación te detallaremos quiénes son.

Carlos Ascues

El pase del ‘Patrón’ pertenece a FBC Melgar pero aún no ha considerado parte de la plantilla del Dominó para este año. Ascues disputó 24 partidos con Alianza Lima, en los que anotó cuatro goles.

Joazhiño Arroé

El habilidoso volante llegó a tienda íntima en 2019, donde registró buenos números. Sin embargo, en la temporada 2020 disputó 17 cotejos, de los cuales fue titular en nueve y anotó en cuatro ocasiones. Por el momento, no encuentra equipo.

Leao Butrón

La idea del portero de 43 años era retirarse en el 2020 con la camiseta aliancista pero tras el descenso, se planteó la idea de jugar una temporada más. Finalmente, esto no sucedió y decidieron no renovarle contrato. En la última temporada jugó 12 partidos y recibió 16 anotaciones. No se descarta que se aleje del fútbol profesional.

Rinaldo Cruzado

Al igual que Butrón, el volante de 36 años no disputó muchos partidos con la camiseta de Alianza Lima y, pese a que fue uno de los grandes referentes aliancistas de los últimos años, el descenso le jugó en contra. Participó en 12 cotejos y no anotó ningún gol.

Alberto Rodríguez

El defensor de la selección peruana llegó a Alianza Lima con la consigna de volver a su mejor nivel, sin embargo, las lesiones le jugaron en contra. Jugó en 12 encuentros, de los cuales 10 apareció como titular pero finalmente nunca se afianzó en la zaga blanquiazul.

Jeremi Escate

El juvenil de 18 años apenas disputó dos partidos con la camiseta aliancista y no fue considerado para jugar la segunda división.

