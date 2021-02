Tottenham jugó por primera vez en su historia sin futbolistas ingleses

Por primera vez en sus 138 años de existencia, Tottenham Hotspur disputó un partido oficial sin un solo jugador inglés en la cancha . El cuadro dirigido por José Mourinho presentó este domingo una alineación con futbolistas de hasta nueve nacionalidades distintas (incluidos los cambios) ante Brighton por la jornada 21 de la Premier League.

Los Spurs saltaron a la cancha del Falmer Stadium con los franceses Hugo Lloris, Tanguy Ndombélé y Mousa Sissoko; los galeses Gareth Bale, Ben Davies y Joe Rodon; el belga Toby Alderweireld, el danés Pierre-Emile Højbjerg, el neerlandés Steven Bergwijn; el colombiano Davinson Sánchez y el coreano Son Heung-Min. Además, en el segundo tiempo ingresaron los brasileños Carlos Vinicius y Lucas Moura y el argentino Erik Lamela.

Cuatro jugadores ingleses se quedaron en la banca de suplentes por decisión de ‘Mou’: Alfie Devine, Eric Dier, Japhet Tanganga y Harry Winks. Dele Alli y Harry Kane, por su parte, no entraron en la convocatoria por lesión. Además de ellos seis, el portero inglés Alfie Whiteman también es parte de la plantilla, pero no fue convocado.

Al final, el resultado fue desfavorable para el cuadro londinense. Un gol de Leandro Trossard a los 17 minutos de la etapa inicial le dio la victoria al Brighton y dejó al Tottenham en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 33 puntos, a dos unidades de los puestos de clasificación para torneos internacionales.

“El equipo no comenzó bien y el gol nos hizo perder dinámica. El segundo tiempo fue diferente. No pudimos anotar pero dominamos. No creamos muchas opciones, pero fue el partido fue otro”, lamentó Mourinho tras el encuentro. La próxima fecha, el portugués tratará de zafarse de su racha de dos caídas seguidas cuando enfrente al Chelsea.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.