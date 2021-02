Inter de Milán vs. Juventus EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports, desde el Estadio Giuseppe Meazza, este martes 2 a las 2.45 p. m. en horario peruano. El partido corresponde a semifinal de la Copa de Italia 2020-21 y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE vía La República Deportes.

El Inter de Milán, decidido a reeditar viejas glorias luego de una década de sequía de títulos, dio un golpe sobre la mesa en la Serie A ante la Juventus hace dos semanas (2-0): el martes tendrá lugar el segundo asalto en San Siro, en la ida de semifinales de la Copa de Italia.

Inter de Milán vs. Juventus: ficha del partido

Partido Inter de Milán vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Jueves 2 de febrero ¿A qué hora? 2.45 p. m., en Perú ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? DirecTV Sports

La última vez que el Inter de Milán abrió sus vitrinas fue para añadir una Copa de Italia, hace ya demasiado tiempo de aquello, cuando el club nerazzurro conquistó en 2011 su 7ª y última Copa de Italia. Desde entonces, su techo en la competición han sido las semifinales.

En la Juventus, equipo con más Copas en sus vitrinas (13), sólo el argentino Paolo Dybala causa baja. Cristiano Ronaldo, que sólo disputó los últimos minutos del duelo de octavos contra el Génova (3-2 en la prórroga), y que descansó en cuartos ante la SPAL (4-0), podría salir de inicio para recuperar confianza tras un discreto mes de enero.

Con información de AFP

Inter de Milán vs. Juventus: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Arturo Vidal, Perisic, Lautaro Martinez y Alexis Sanchez

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Kulusevski y Cristiano Ronaldo.

¿A qué hora juega Inter de Milán vs. Juventus EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión del Inter de Milán vs. Juventus por la Copa de Italia empezará en los siguientes horarios según el país en el que te encuentres:

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.(ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmitirá el partido de Inter de Milán vs. Juventus?

Para ver la semifinal de la Copa de Italia, donde Inter de Milán vs. Juventus serán los protagonistas, tendrás que sintonizar los siguientes canales de televisión:

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

Brasil: Rai Italia Sud America, DAZN

Canadá: DAZN, Rai Italia Nord America

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

Colombia: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

Alemania: Blue Sport, DAZN

Internacional: Bet365

Italia: RAI 1, RaiPlay

Japón: DAZN

México: Rai Italia Nord America

Perú: DIRECTV Sports Peru, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport ESPN

Estados Unidos: ESPN+, Rai Italia Nord America

Uruguay: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web. De esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cómo descargar DirecTV en tu celular?

Si quieres ver el partido Inter de Milán vs. Juventus además de otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

